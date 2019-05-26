Опрос: Партия Ле Пен по количеству голосов лидирует на выборах в Европарламент

Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, опережая правящую партию "Республика на марше". Об этом сообщает французская социологическая служба Elabe.
Как уточняется, явка на выборах составила 52%, что является рекордным показателем для Франции.
По данным службы, за партию Ле Пен проголосовало 24,20% избирателей, правящую партию поддержало 22,4% жителей страны.
На третьем месте с 12,7% голосов оказалась леворадикальная "Европа-Экология-Зелёные".
Пятёрку замыкают "Республиканцы" (8,5%), а также Социалистическая партия и "Неподчинившаяся Франция", получившие по 6,2% голосов.
Остальные участники выборов не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Ранее председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выборы в Европарламент превратились для Франции в референдум доверия президенту Эмманюэлю Макрону. В связи с этим она выразила мнение, что Макрон должен будет покинуть свой пост, если референдум будет проигран.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени