В Подмосковье бродячая собака покусала двухлетнего ребёнка

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В Подмосковье бродячая собака покусала двухлетнего ребёнка

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Фото © Pixabay

Следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Ногинску проводит доследственную проверку по факту нападения бездомной собаки на двухлетнего ребёнка. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства.

Как уточняется, инцидент произошёл 26 мая во дворе одного из домов.

В результате укусов собаки ребёнок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметили в сообщении.

По предварительным данным, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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