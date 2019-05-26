В Подмосковье бродячая собака покусала двухлетнего ребёнка

Следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Ногинску проводит доследственную проверку по факту нападения бездомной собаки на двухлетнего ребёнка. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства.
Как уточняется, инцидент произошёл 26 мая во дворе одного из домов.
— В результате укусов собаки ребёнок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметили в сообщении.
По предварительным данным, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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