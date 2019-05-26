В Москве нашли боеприпасы времён войны

По данным МЧС, сделанную на севере Москвы находку уже отправили на утилизацию.

На севере Москвы во время проведения земляных работ найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по столице.

— При проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы без взрывателя времён ВОВ. По уточнённому адресу обнаружения на улице Пулковская, дом 3 была вызвана группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

После подтверждения того, что боеприпасы не представляют опасности, их отвезли на полигон для утилизации.