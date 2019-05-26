Медведев поздравил сборную России по хоккею с бронзой ЧМ

Читайте также

Медведев поздравил сборную России по хоккею с бронзой ЧМ

63

Фото © РИА Новости / Григорий Сысоев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду по хоккею с бронзовыми медалями чемпионата мира, который завершается в Словакии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Председатель правительства пожелал спортсменам и тренерскому штабу сборной дальнейших успехов, — заявил Осипов.

Напомним, наши хоккеисты в матче за бронзовые медали сумели переиграть сборную Чехии со счётом 3:2. Победу удалось добыть только лишь в серии послематчевых буллитов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×