Медведев поздравил сборную России по хоккею с бронзой ЧМ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду по хоккею с бронзовыми медалями чемпионата мира, который завершается в Словакии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
— Председатель правительства пожелал спортсменам и тренерскому штабу сборной дальнейших успехов, — заявил Осипов.
Напомним, наши хоккеисты в матче за бронзовые медали сумели переиграть сборную Чехии со счётом 3:2. Победу удалось добыть только лишь в серии послематчевых буллитов.
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