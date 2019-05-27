В праймериз "Единой России" приняли участие около 1,5 млн человек

В партии отметили, что такая высокая явка соответствует высокому интересу к процедуре и стремлению выбрать лучших кандидатов.

На предварительном голосовании "Единой России" зафиксирована явка 9,35%, то есть почти 1,5 млн избирателей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По итогам голосования определятся кандидаты для выдвижения на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, в 13 регионах — на выборы в заксобрания, в 21 — в административные центры.

— По данным ситуационного центра, на 20 часов по московскому времени средняя явка на предварительном голосовании "Единой России" составляет 9,35%, или почти полтора миллиона человек, — пояснил Турчак.

Он добавил, что такая явка демонстрирует высокий интерес к процедуре и стремление выбрать лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября.

Также пресс-секретарь генсовета партии отметил, что во время предварительного голосования поступило около 40 сообщений о нарушениях. По его словам, больше всего подобных сведений поступило из Дальневосточного и Сибирского округов. По каждому сообщению проводится проверка, однако они несущественны и не способны повлиять на итоги голосования, заключил Турчак.

Как ранее писал Лайф, более 4,6 тысячи человек подали заявки на участие в праймериз "Единой России".