В мексиканской тюрьме избили россиянина Алексея Макеева

В российском посольстве в Мехико сообщили об избиении заключённого россиянина Алексея Макеева, отбывающего наказание в тюрьме Церезо в городе Канкун.

Сам Макеев 22 мая опубликовал видеообращение в YouTube и рассказал, что "администрация и заключённые вымогают, воруют и отбирают у (него. — Прим. Лайфа) деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на (его. — Прим. Лайфа) жизнь".

— По информации руководства тюрьмы, он провоцировал своих сокамерников, за что и был избит. По состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице, — цитирует слова представителя посольства РИА "Новости".

Также в диппредставительстве сообщили, что Макееву предоставили юридическую защиту.

Напомним, в 2017 году толпа из нескольких сотен возмущённых мексиканцев напала на Макеева и нанесла ему тяжёлые побои. Один из нападавших был ранен и позже скончался, в связи с этим Макееву предъявили обвинение в предумышленном убийстве. Позже суд Канкуна определил меру наказания в виде полутора лет предварительного заключения, в дальнейшем ему может грозить от 25 до 50 лет лишения свободы.