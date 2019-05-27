Никита Кучеров назван лучшим нападающим чемпионата мира по хоккею

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Никита Кучеров назван лучшим нападающим чемпионата мира по хоккею

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Никита Кучеров. Фото © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

Игрок сборной России по хоккею Никита Кучеров стал лучшим нападающим по итогам чемпионата мира 2019 года, который завершился в Словакии.

Ещё один игрок нашей сборной — Андрей Василевский — стал лучшим голкипером турнира. Приз лучшему защитнику получил чех Филип Гронек, а самым ценным игроком чемпионата стал канадец Марк Стоун.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею завершился триумфом сборной Финляндии, которая в финальном матче переиграла Канаду, — 3:1. Бронзовые медали у сборной России.

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