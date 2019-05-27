Медведчук заявил, что штаб Зеленского не желает прекращать войну в Донбассе

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что штаб президента Незалежной Владимира Зеленского не нацелен на прекращение войны в Донбассе.

К такому выводу его подтолкнуло нежелание администрации главы государства включить его в переговорный процесс с РФ в качестве представителя Украины.

По его мнению, президент, его представитель и команда недвусмысленно дают понять, что не собираются исполнять волю народа.

— Хотел бы напомнить, что около 80% в любой социологии самое главное ожидание наших людей — это мир в Донбассе, прекращение боевых действий, — цитирует политика телеканал Newsone.

Он также напомнил, что подавляющая часть населения юго-востока Незалежной поддержала Зеленского на выборах, надеясь на "восстановление нормальных отношений с Россией".

Победу шоумена на выборах он объяснил тем, что тот "исходил из того, что хотят слышать люди, и ему поверили".

Ранее Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским во мнении по ряду принципиальных для него вопросов.

Британские евродепутаты с сожалением встретили эту новость и выразили мнение, что представлять Украину на переговорах должен именно Медведчук. По их словам, Европарламент придерживается того же мнения.