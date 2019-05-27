Не менее 30 человек погибли в результате затопления судна в ДР Конго

По меньшей мере 30 человек погибли при затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, 80 человек удалось спасти, ещё 200 человек пропали без вести.

Как уточняется, на борту затонувшего судна находились учителя, которые плыли за зарплатой, поскольку качество местных дорог не позволяет добраться до некоторых участков страны по суше.

Точное количество пассажиров неизвестно, но официальные лица полагают, что их было несколько сотен.

По одной из версий, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия, а также тот факт, что суда часто бывают перегружены.