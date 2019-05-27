В Раде обвинили уходящую власть в попытках скрыть следы преступлений на Майдане

В парламенте считают, что администрация бывшего президента в связи с этим начала реконструировать Институтскую улицу, на которой происходили трагические события.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что уходящая власть пытается скрыть следы преступлений, произошедших на майдане в 2014 году, за реконструкцией в центре Киева. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "112 Украина".

Согласно информации парламентария, на Институтской улице, где происходили трагические события в 2014 году, планируется "изменить рельеф самой улицы и построить там что-то новое".

— На наших глазах уходящая власть пытается уничтожить следы, по которым ещё можно восстановить то, что происходило на майдане. Ещё и по дороге 156 млн они на это выделили. На наших глазах происходит сокрытие следов преступления, — заявил политик.

По словам Рабиновича, реконструкция улицы позволит отдалить людей от вопросов о событиях военных действий на майдане.

Напомним, что экс-президент Украины Пётр Порошенко был вызван на допрос в Генпрокуратуру страны по делу о стрельбе на Евромайдане, после чего ведомство начало расследование против бывшего главы государства.