Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы не будет вести диалог с Мадуро в Осло

По его мнению, встречи в скандинавской стране должны привести к смене правительства.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, выступая в штате Лара, заявил, что противники действующей власти страны будут учавствовать в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса, а не вести переговоры с Николасом Мадуро в Осло. Об этом сообщает El Nacional.

— Это приглашение к участию в посреднической деятельности со стороны Норвегии. Другими словами, это не переговоры и не диалог, — заявил Гуайдо.

По его мнению, встречи в скандинавской стране должны привести к смене правительства. В противном случае оппозиция продолжит оставаться на улицах и отстаивать свою позицию.

Ранее стало известно, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо встретятся в Осло на следующей неделе, чтобы разрешить политический кризис.