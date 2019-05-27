На президентских выборах в Литве побеждает экс-менеджер банка Гитанас Науседа

Во втором туре президентских выборов в Литве лидирует экс-менеджер литовского подразделения банка SEB Гитанас Науседа, набравший 70 процентов голосов после подсчёта бюллетеней с 1589 участков из 1972, сообщает агентство Франс Пресс.

Победитель отметил, что он не связан ни с одной из крупных политических партий и его целью является благополучие граждан страны.

По данным агентства, второй кандидат на пост главы государства, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, признала поражение и поздравила Науседу, ещё когда были подсчитаны бюллетени с 1247 участков из 1972.

Ранее Науседа высказался против нагнетания полемики в адрес России.

Напомним, 26 мая в Литве вместе со вторым туром президентских выборов состоялись выборы депутатов в Европарламент.