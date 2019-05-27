При этом если отношения двух стран наладятся, то через пять лет доход Незалежной вырастет до $30 млрд.

Украина несёт огромные экономические потери из-за невозможности транзита поездов из Китая в Европу через территорию Незалежной. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил экс-министр транспорта страны Евгений Червоненко.

Первый подобный состав должен был пройти через Украину ещё в 2014 году, однако помешал тому начавшийся в стране госпереворот. При этом сегодня движение по-прежнему не восстановлено, а всю прибыль получает Белоруссия.

Он также отметил, что предприниматели в Европе нередко удивляются действиям властей в Киеве.

— Меня в Париже подозвал один известный в мире логистики (француз. — Прим. Лайфа), говорит: "Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?" И показал расчёты, которые легли в официальный отчёт. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный "Шёлковый путь", доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов, — отметил Червоненко.

Ранее глава Департамента экономической политики Федерации наблюдателей Незалежной Сергей Саливон заявил, что разрыв отношений между Москвой и Киевом сильнее сказался именно на Украине.