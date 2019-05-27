Джеймс Макэвой ушёл из "Людей Икс"

В интервью актёр рассказал о фильмах, которые ему ближе, и какую роль он хотел бы сыграть.

Американский актёр Джеймс Макэвой в интервью ТАСС, объявил, что уходит из "Людей Икс". Исполнитель роли профессора Икс приехал в Москву с презентацией нового фильма — "Люди Икс: Тёмный Феникс", выходящего в прокат 6 июня.

У отеля актёра дежурила толпа девушек, жаждавших передать ему подарок, взять автограф или сфотографироваться. Сам виновник был несколько удивлён и рад подобному энтузиазму и заявил, что такого не видел ни в одном городе мира.

— Для меня история людей Икс, история моего персонажа закончена. Насколько знаю, и Disney, и Marvel публично заявляют, что фильмов про людей Икс больше не будет, что их оставят пока в покое, — высказал свою позицию исполнитель роли профессора Икс.

Джеймс Макэвой прокомментировал недавно вышедшие фильмы "Сплит" и "Стекло", в которых он сыграл маньяка с 24 личностями, заявив, что ему ближе подобные роли, поскольку они изучают человеческий мозг, поведение людей и отражают то, как он живёт. При том актёр отметил, что, будучи в рамках профессиональных исследований, он также изучает людей.

Макэвой также рассказал, что несколько лет назад очень хотел сыграть Левина из "Анны Карениной" Льва Толстого. А сейчас он ждёт следующий сценарий, что попадёт ему в руки.