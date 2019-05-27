Россия выполнит наблюдательный полёт над США на следующей неделе

Группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полёт над территорией США в период с 28 мая по 3 июня. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Отмечается, что полёт пройдёт на самолёте Ту-154М ЛК-1 в рамках Договора по открытому небу с аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон (штат Огайо). Максимальная дальность может составить 4,9 тысячи километров.

В соответствии с этим же договором в период с 27 по 31 мая Россия планирует выполнить полёт над территорией Эстонии с аэродрома Тарту.

Кроме того, с 27 мая по 1 июня совместная миссия Канады, Великобритании и Чехии выполнит совместный полёт над территорией России и Белоруссии.