Около берегов Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

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Около берегов Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

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Фото: © РИА "Новости" / Андрей Шапран

В районе острова Парамушир на Курилах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки были зафиксированы в 9:10 по местному времени восточнее острова Парамушир. Очаг располагался на глубине 14 км в 95 км от города Северо-Курильск.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Камчатки, в 115 км от села Усть-Большерецк.

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