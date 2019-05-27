Около берегов Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В районе острова Парамушир на Курилах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.
Толчки были зафиксированы в 9:10 по местному времени восточнее острова Парамушир. Очаг располагался на глубине 14 км в 95 км от города Северо-Курильск.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Камчатки, в 115 км от села Усть-Большерецк.
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