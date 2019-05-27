В Huawei не хотят, чтобы КНР вводила против Apple санкции

Руководство компании относится к американскому гиганту как к своему учителю, которому не стоит противиться.

Генеральный директор Huawei выступил против того, чтобы Пекин вводил ответные меры по отношению к американской компании Apple. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

— Прежде всего, такое не произойдёт. Во-вторых, если произойдёт, то я первым выражу протест, — заявил Жэнь Чжэнфэй. — Apple — это ведущая в мире компания, без неё не было бы мобильного интернета. Если бы не было Apple, чтобы помочь показать нам целый мир, то мы бы не увидели красоту окружающего мира.

Он назвал быстро продвигающуюся вперёд американскую компанию своим учителем, которому не дóлжно сопротивляться.

Напомним, недавно Huawei внесли в чёрный список Минторга США и исключили из партнёров американского рынка. Однако вскоре власти США разрешили корпорации временно возобновить деятельность для поддержки американских пользователей. От сотрудничества также собираются отказаться Microsoft и Google. Позже Трамп сообщил о существовании возможности, благодаря которой Huawei может быть включена в торговое соглашение.