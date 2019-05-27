В Мексике трейлер протаранил 15 автомобилей, есть жертвы

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В Мексике трейлер протаранил 15 автомобилей, есть жертвы

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Фото © Twitter / SUUMA Voluntarios

В мексиканском районе Альваро-Обрегон 26 мая трейлер врезался в 15 автомобилей, сообщает телеканал Televisa.

По предварительным данным, в результате инцидента погибло двое детей и двое взрослых, более десяти человек пострадало.

Он врезался в 15 автомобилей. Четыре человека погибли, 14 получили травмы, — сообщил глава Министерства гражданской безопасности Мехико Хесус Орта.

При этом он отметил, что водителя грузовика преследовали полицейские, так как тот отказался остановиться для проверки.

В конце концов машина врезалась в жилой дом.

После также выяснилось, что трейлер числился в угоне.

В пресс-службе мэрии сообщили, что работают над устранением последствий аварии с целью восстановления движения на данном участке дороги.

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