В Мексике трейлер протаранил 15 автомобилей, есть жертвы

В мексиканском районе Альваро-Обрегон 26 мая трейлер врезался в 15 автомобилей, сообщает телеканал Televisa.
По предварительным данным, в результате инцидента погибло двое детей и двое взрослых, более десяти человек пострадало.
— Он врезался в 15 автомобилей. Четыре человека погибли, 14 получили травмы, — сообщил глава Министерства гражданской безопасности Мехико Хесус Орта.
При этом он отметил, что водителя грузовика преследовали полицейские, так как тот отказался остановиться для проверки.
La Policía de Proximidad y el equipo de rescate de PC @AlcaldiaAO ya se encuentran en Av. Vasco de Quiroga apoyando con las labores de atención a los lesionados en accidente múltiple. Evite la zona y permita la labor de equipos de emergencia. pic.twitter.com/pYhSZ73yDG— Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) May 26, 2019
В конце концов машина врезалась в жилой дом.
После также выяснилось, что трейлер числился в угоне.
В пресс-службе мэрии сообщили, что работают над устранением последствий аварии с целью восстановления движения на данном участке дороги.
Personal de la @AlcaldiaAO realiza trabajos de limpieza, retiro de árboles y partes de vehículos, para facilitar la reapertura de la circulación en la Av. Vasco de Quiroga, después del accidente de esta mañana. pic.twitter.com/O4NbklBJGe— Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) May 27, 2019
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