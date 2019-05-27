СМИ: Минобороны может пересмотреть правила прохождения призывниками медкомиссии

Помимо всего прочего, ведомство выдвигает инициативу отправки не годного по состоянию здоровья призывника на последующее лечение.

Министерство обороны России предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование с целью уточнения правильности предоставляемой гражданам отсрочки или освобождения от службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный проект поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе".

— Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу... проверяется путём изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования, — говорится в документе.

Очное контрольное освидетельствование проводится даже в случае несогласия призывника с решением медкомиссии.

Минобороны выдвигает инициативу проведения дополнительного обследования непосредственно перед отправкой в войска с целью выявления болезней, препятствующих прохождению службы.

Относительно выявленных заболеваний в новой редакции закона сказано о направлении не годного по болезни призывника на лечение.

Ведомство также предлагает главам субъектов Федерации законодательно утвердить организации, которые смогут заниматься определением годности граждан к военной службе, если в военкомате это сделать не представляется возможным.