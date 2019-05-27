Следователи начали проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет начал проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24". Об этом РИА "Новости" рассказали в региональном СУ СКР.
— Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства, — заявил собеседник агентства.
Напомним, что Сергей Зайцев напал на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина. Поводом для такого поведения чиновника стал вопрос журналиста, после которого Зайцев повалил Литомина на пол. В "Единой России" уже пообещали разобраться в данном инциденте.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени