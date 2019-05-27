Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито. Прямая трансляция церемонии встречи проводилась телеканалом NHK.
В рамках церемонии перед императорским дворцом расстелили ковровые дорожки и выставили почётный караул.
Перед тем как войти во дворец, император, его супруга Масако и Трамп с Меланьей приветствовали государственных деятелей страны.
По предварительным данным, вечером должен состояться торжественный банкет в честь гостей императора.
Ранее сообщалось, что американский лидер приехал в Японию с самым продолжительным с 1992 года госвизитом. За время визита помимо деловых вопросов он успел сыграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и посетить турнир по сумо. Государственный визит Трампа продлится до 28 мая.
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