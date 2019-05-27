В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром

Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели. Об этом сообщает CTV.
Отмечается, что пожару присвоена высшая категория сложности. В его ликвидации задействовано 28 вертолётов, восемь самолётов и наземная спецтехника, а также пожарные из ряда других провинций.
Свои дома уже покинуло около пяти тысяч человек, проживавшие рядом с зоной бедствия. Ближе всего к пожару находится город Хай-Левел — от зоны возгорания его отделяет три километра. Информации о жертвах пока не поступало.
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