В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром

Свои дома уже покинуло около пяти тысяч человек, проживавшие рядом с зоной бедствия.

Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели. Об этом сообщает CTV.

Отмечается, что пожару присвоена высшая категория сложности. В его ликвидации задействовано 28 вертолётов, восемь самолётов и наземная спецтехника, а также пожарные из ряда других провинций.

Свои дома уже покинуло около пяти тысяч человек, проживавшие рядом с зоной бедствия. Ближе всего к пожару находится город Хай-Левел — от зоны возгорания его отделяет три километра. Информации о жертвах пока не поступало.