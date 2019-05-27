В Раде рассказали, что случится с Украиной в случае дефолта

Следствием объявления дефолта может стать обнищание населения Украины, поэтому спешить с ним не стоит. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Парламентарий добавил, что Международный валютный фонд не может быть партнёром страны, так как является "финансовым доктором" и "лечит страну четыре с половиной года".

— В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадёжной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович добавил, что Незалежная сократила поставки металлургической промышленности на 7,5 процента и на 18 — химической.

По его мнению, данный показатель является катастрофой для экономики страны, которая лишается отраслей, которые могли бы "подтолкнуть" её.

Ранее олигарх Игорь Коломойский предложил главе государства Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы избежать необходимости выплачивать долг МВФ. Кроме того, он призвал ЕС и США списать внешний долг страны.