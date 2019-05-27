Абэ рассказал о темах предстоящих переговоров с Трампом

В Токио надеются продемонстрировать всему миру прочность отношений двух государств.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом рассказал о темах, которые будут подниматься на предстоящей встрече. Об этом сообщает NHK.

— Мы намерены обсудить разные вызовы, стоящие перед международным сообществом, прежде всего Северную Корею, а также двусторонние экономические проблемы, сотрудничество для успешного проведения саммита G20, — заявил Абэ.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что США будут придерживаться курса на поддержание отношений с Японией в будущем.

Напомним, в эти дни продолжается большой государственный визит президента США Дональда Трампа в Японию. Сегодня он стал первым из иностранных лидеров, повстречавшихся с новым императором Страны восходящего солнца Нарухито.