В зоне поиска пропавших в Хабаровском крае рыбаков нашли тело мужчины

Спасатели в Хабаровском крае нашли тело мужчины в районе зоны поиска пропавших несколько недель назад рыбаков. Об этом сообщает сайт регионального управления МЧС.

Сейчас устанавливается его личность и возможная принадлежность к пропавшей группе. Отмечается, что в поисках принимают участие шесть человек и три единицы техники.

8 мая 2019 года четверо рыбаков отправились к острову Киори Комсомольского района на катере. Вечером того же дня один из них по телефону сказал родственнику о том, что лодка тонет и им необходима помощь. После этого рыбаки не выходили на связь. 23 мая спасателям удалось обнаружить тело одного из них.