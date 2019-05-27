Китай ограничит импорт фенола из-за демпинга

Подобное решение определяется тем, что экономике страны в этой сфере нанесён значительный ущерб.

Власти КНР объявили о принятии временного антидемпингового решения в отношении импортируемого из Республики Корея, США, Таиланда, Японии и стран ЕС фенола. Как сообщило Министерство коммерции Китая, инициатива вступит в силу с 27 мая.

Согласно заявлению, импорт фенилового спирта из стран-экспортёров осуществлялся по заниженным ценам, в результате чего соответствующей китайской отрасли нанесён значительный ущерб.

Размер пошлин варьируется от 11,9% до 129,6% в зависимости от фирмы-поставщика.

Фенол и его производные используются в химической, косметической, текстильной, нефтеперерабатывающей (в России) и других видах промышленности.