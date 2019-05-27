Суд назначил дату рассмотрения иска о созыве акционеров банка "Восточный"

Арбитражный суд Амурской области назначил на 4 мая рассмотрение иска о принуждении банка "Восточный" к созыву внеочередного собрания акционеров и утверждению списка кандидатов в совет директоров.

Как уточняет ТАСС, в качестве истца выступил обладатель 52% акций "Восточного" — компания Evison Holdings, принадлежащая фонду Baring Vostok Майкла Калви.

Также на предварительном заседании суд удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица международной компании "Финвижн холдингс", владеющей 32%-ной долей в банке, и члена его совета директоров Шерзода Юсупова. Данные лица самостоятельных требований не предъявляют.

Ранее суд обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций "Восточного" компании "Финвижн холдингс". Бенефициар компании— предприниматель Артём Аветисян, владевший "Юниаструм-банком", объединившимся с "Восточным" в 2017 году.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Дело против бизнесмена возбудили на основании иска Юсупова, однако обвиняемая сторона утверждает, что это произошло из-за корпоративного конфликта с Юсуповым и Аветисяном.