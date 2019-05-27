Шарик попробует свои силы в гипнозе в новой серии "Простоквашино"

В Сети появилась 15-я серия мультсериала "Простоквашино" под названием "Гипноз". Посмотреть её можно на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube.

В новом эпизоде пёс Шарик будет осваивать новое для себя увлечение — гипноз. Однако кота Матроскина заставить поддаться герою не удалось. Зато отлично у него получилось это сделать с почтальоном Печкиным.

В гипнозе он начинает совершать нетипичные для себя поступки. В итоге друзьям приходится спасать почтальона.