Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы

Читайте также

Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы

322

Фото © РИА "Новости" / Павел Лисицын

Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы. Об этом во время совещания в правительстве области заявил глава регионального МЧС Виктор Орлов.

По его словам, все школьники находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 20 мая тринадцать учеников младших классов одной из школ в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, который из дома принёс один из школьников.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×