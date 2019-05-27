Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы

Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы. Об этом во время совещания в правительстве области заявил глава регионального МЧС Виктор Орлов.

По его словам, все школьники находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 20 мая тринадцать учеников младших классов одной из школ в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, который из дома принёс один из школьников.