В Европарламенте озвучили прогноз распределения мест по итогам выборов

Большинство мест в Европарламенте по итогам выборов получат представители христианско-демократической Европейской народной партии (ЕНП) и социал-демократы. Об этом сообщает официальный сайт ЕП.

Отмечается, что сторонники ЕНП по итогам голосования могут получить 179 мандатов, а социал-демократы — 150. При этом в сумме этого не будет хватать для того, чтобы получить правящее большинство в рамках коалиции.

Напомним, что с 23 по 26 мая в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. В Старом Свете уже отметили их рекордную за 20 лет явку, которая превысила 50%.