Трамп заявил, что США и Япония летом могут прийти к торговому соглашению

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Трамп заявил, что США и Япония летом могут прийти к торговому соглашению

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио заявил, что в августе этого года страны могут прийти к торговому соглашению.

Что касается торговли, я думаю, мы сделаем большое заявление на этот счёт, скорее всего, в августе этого года. Это будет очень хорошо для обеих стран, — заявил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что Штатам необходимо догонять японский бизнес, который занимает в торговле большую долю, нежели американский. При этом снижению дефицита в торговле между странами, по словам Трампа, способствует закупка Японией большого количества оружия.

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