Около 60 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Филиппинах

По предварительной информации, в результате столкновения пассажирского транспортного средства и грузовика погибло два человека.

2 ang patay sa banggaan ng pampasaherong bus at trailer truck sa Brgy. Malinao Ilaya, Atimonan, Quezon Lunes ng hatinggabi 📷: BFP Atimonan | via @Dennis_Datu pic.twitter.com/RNUGuc7fIa — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 26, 2019

На Филиппинах произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого погибли два человека, ещё 57 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в провинции Кесон около полуночи. Согласно предварительным данным, водитель грузовика потерял управление во время поворота, что привело к столкновению. Оба водителя погибли на месте.

Напомним, 22 мая в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена — Флоренция также произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб один человек, ещё около 10 получили различные травмы. Причины трагедии ещё устанавливаются. Пока известно лишь, что автобус сошёл с трассы и перевернулся на правый бок. В числе погибших оказалась гражданка России.