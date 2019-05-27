Опубликовано видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31

Для обеспечения безопасности полёта ведущий истребитель проводил радиолокационную разведку по маршруту группы самолётов.

В ходе выполнения плановых полётов российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски, северного побережья Алеутских островов в воздух были подняты несколько истребителей морской авиации Тихоокеанского флота. Вылет МиГ-31 осуществлялся с аэродрома Елизово, а само сопровождение ракетоносцев было снято на видео, которое опубликовано телеканалом "Звезда".

Как сообщили представители военного ведомства, в ходе планового полёта боевых машин пилоты МиГ-31 осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами Ту-95МС. Сопровождение ракетоносцев продолжалось на протяжении всего маршрута их следования. А один из истребителей проводил радиолокационную разведку.

В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту уточнили, что полёты российских ракетоносцев и истребителей проходили в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, на прошедшем 15 мая совещании по оборонной тематике в Сочи президент России Владимир Путин сообщил о масштабном увеличении численности новейших истребителей ВКС РФ. По словам российского лидера, до 2028 года будет закуплено 76 единиц истребителей Су-57.