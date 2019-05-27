Врач предупредил, что курение вейпа и кальяна грозит туберкулёзом

Одной из причин этого является отсутствие технического регламента жидкостей в данных приборах.

Курение вейпа и кальяна грозит серьёзными инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулёзом и "попкорновой болезнью лёгких". Об этом предупредил руководитель Московского центра по профилактике и лечению табачной зависимости Олег Кутушев.

— Нет технического регламента жидкостей в вейпах и кальянах, а значит, нет и уверенности в составе покупаемой продукции. Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулёза и инфекционных заболеваний, — объяснил врач-нарколог в интервью агентству "Москва".

Табачный дым содержит семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжёлые металлы и даже радиоактивные вещества, отметил Кутушев. По его словам, эти факты неоспоримы, не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма.

Парение при помощи устройств нагревания табака грозит развитием "попкорновой болезни лёгких", которая поражает альвеолы. При этом восемь из десяти человек через полтора года курения вейпов переходят на обычные сигареты.

Ранее в Совфеде предложили приравнять кальяны к сигаретам и запретить их курение в ресторанах.