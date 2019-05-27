Новорождённую москвичку назвали в честь героини "Игры престолов"

Культовый сериал "Игра престолов" за восемь лет с момента его выхода сподвиг множество родителей назвать своих новорождённых детей в честь любимых персонажей из знаменитой телесаги. Московские фанаты в стороне не остаются. Так, появившуюся на свет в апреле малышку нарекли Арьей — именем, которое носит одна из героинь "Игры престолов", сообщается на сайте столичного мэра.
Ребёнка зарегистрировали в центре госуслуг "Мои документы" московского района Покровское-Стрешнево.
— Сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, не растерялся и поздравил пару фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала "Игра престолов"), — рассказали в пресс-службе.
При этом с момента выхода "Игры престолов" в Москве родилось 18 девочек с именем Арья.
Напомним, последний, восьмой сезон "Игры престолов" вышел этой весной. Он получил очень много негативных отзывов. Даже актёрам пришлось вставать на защиту сценаристов.
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