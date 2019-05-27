Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

В планах Роспотребнадзора в этом году привить более 3,1 миллиона человек от инфекций, переносимых этими паразитами.

Роспотребнадзор сообщил о начале периода активности клещей. В этом году в России зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, однако количество обращений в медицинские учреждения от пострадавших не превышает среднемноголетних значений, сообщает ведомство.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах началась акарицидная обработка скота, а всего в регионах России обработано акарицидами более 84 тысяч гектаров.

В этом году прививки от клещевого энцефалита получили более 2,1 миллиона граждан, количество привитых планируется увеличить ещё на миллион.

Как ранее сообщал Лайф, в Москве и области уже 1,4 тысячи москвичей пожаловались врачам на укусы клещей. Также надзорное ведомство ранее опубликовало советы, как избежать укуса клещей на отдыхе.