Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор сообщил о начале периода активности клещей. В этом году в России зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, однако количество обращений в медицинские учреждения от пострадавших не превышает среднемноголетних значений, сообщает ведомство.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах началась акарицидная обработка скота, а всего в регионах России обработано акарицидами более 84 тысяч гектаров.
В этом году прививки от клещевого энцефалита получили более 2,1 миллиона граждан, количество привитых планируется увеличить ещё на миллион.
Как ранее сообщал Лайф, в Москве и области уже 1,4 тысячи москвичей пожаловались врачам на укусы клещей. Также надзорное ведомство ранее опубликовало советы, как избежать укуса клещей на отдыхе.
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