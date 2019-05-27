Васильева связала травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах

В частности, министр просвещения вспомнила историю барнаульской учительницы, которую уволили из-за фото в купальнике в соцсетях.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что травля учителей в соцсетях создаёт напряжённую обстановку в школах, из-за чего могут пострадать и дети. По мнению министра, давление на учителей и буллинг в образовательных учреждениях — звенья одной цепи.

— Подобными поступками создаётся никому не нужное напряжение. В этот же момент общество удивляется такому явлению, как буллинг в школах. Но стоит задуматься: а не может ли это быть звеньями одной цепи? — передаёт РИА "Новости" слова министра.

Васильева отметила, что СМИ не должны усиливать давление на учителей. По её мнению, это создаёт дополнительный барьер между родителями и педагогами. В частности, министр просвещения вспомнила историю барнаульской учительницы, которую уволили из-за фото в закрытом купальнике в соцсетях.

Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке уволилась замдиректора школы, где была БДСМ-вечеринка.