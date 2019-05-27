Пастух решил разогреть еду на костре и сжёг 600 гектаров леса в Забайкалье

Попытка разогреть еду привела к многомиллионному ущербу, виновник во всём сознался.

Правоохранительные органы Забайкальского края решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного пастуха. По версии следствия, он разжёг костёр вблизи села Урлук. Огонь перекинулся на траву и деревья, уничтожив затем около 600 гектаров леса. Мужчина свою вину признал и пояснил, что всего лишь хотел погреть себе еду.

— Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжёг костёр, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметила Ирина Волк, мужчина пытался вначале потушить пламя, однако сделать это самостоятельно не смог. При этом обращаться за помощью к пожарным он тоже не стал, а просто сбежал.

Напомним, природные пожары в Забайкальском крае унесли жизнь по меньшей мере одного человека. Им также оказался пастух. Несовместимые с жизнью ожоги мужчина получил во время того, как пытался самостоятельно потушить степной пожар на чабанской стоянке в Борзинском районе.

Как сообщал Лайф, Правительство РФ выделило 450 миллионов рублей из резервного фонда для компенсации тем, кто пострадал от природных пожаров в Забайкальском крае.