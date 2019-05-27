Милонов предложил выдавать школьный аттестат только после теста на наркотики

Депутат считает, что в случае выявления следов запрещённых препаратов в организме подростков нужно выдавать лишь справку об окончании школы.

С инициативой выдавать школьникам аттестаты о среднем образовании только после отрицательного результата теста на наркотики выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Такую идею он озвучил в интервью агентству "Москва".

— Вот будет хороший стимул. Выдаём только после того, как пройдёте в кабинет, сдадите анализ на наркотики... — предложил парламентарий.

Ранее депутат высказался насчёт скандальной вечеринки полураздетых одиннадцатиклассников во Владивостоке перед последним звонком. Причиной таких инцидентов депутат назвал в том числе "Дом-2" и пиво.

Ранее Милонов также предлагал отказаться от шестидневки в школах.