Милонов предложил выдавать школьный аттестат только после теста на наркотики

С инициативой выдавать школьникам аттестаты о среднем образовании только после отрицательного результата теста на наркотики выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Такую идею он озвучил в интервью агентству "Москва".
— Вот будет хороший стимул. Выдаём только после того, как пройдёте в кабинет, сдадите анализ на наркотики... — предложил парламентарий.
Ранее депутат высказался насчёт скандальной вечеринки полураздетых одиннадцатиклассников во Владивостоке перед последним звонком. Причиной таких инцидентов депутат назвал в том числе "Дом-2" и пиво.
Ранее Милонов также предлагал отказаться от шестидневки в школах.
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