СК назвал причину пожара под Новосибирском, где погибли дети

Пожар в жилом доме, где погибли трое маленьких детей, мог случиться из-за поджога шторы. Со спичками играл старший из погибших детей — трёхлетний мальчик. Такую версию по поводу причины случившегося озвучили в Управлении СК по Новосибирской области.
— Возгорание началось в результате поджога спичками старшим ребёнком оконной шторы в одной из комнат квартиры. Двери в доме были не заперты, — отмечается на сайте ведомства.
Возраст погибших девочек — год и два года. О пожаре сообщил восьмилетний мальчик, который находился вместе с детьми. Сейчас родителям детей местная администрация оказывает финансовую и психологическую помощь.
Напомним, тела двух девочек и одного мальчика спасатели обнаружили после тушения возгорания.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени