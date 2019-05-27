СК назвал причину пожара под Новосибирском, где погибли дети

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СК назвал причину пожара под Новосибирском, где погибли дети

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Тела двух девочек и одного мальчика спасатели обнаружили уже после тушения огня.

Пожар в жилом доме, где погибли трое маленьких детей, мог случиться из-за поджога шторы. Со спичками играл старший из погибших детей — трёхлетний мальчик. Такую версию по поводу причины случившегося озвучили в Управлении СК по Новосибирской области.

Возгорание началось в результате поджога спичками старшим ребёнком оконной шторы в одной из комнат квартиры. Двери в доме были не заперты, — отмечается на сайте ведомства.

Возраст погибших девочек — год и два года. О пожаре сообщил восьмилетний мальчик, который находился вместе с детьми. Сейчас родителям детей местная администрация оказывает финансовую и психологическую помощь.

Напомним, тела двух девочек и одного мальчика спасатели обнаружили после тушения возгорания.

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