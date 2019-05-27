Трамп заверил, что США не стремятся к смене режима в Иране

У Тегерана большие шансы стать потрясающей страной с тем же руководством, считает хозяин Овального кабинета.

США хотят, чтобы Иран был неядерным государством, и не стремятся к смене режима в этой стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по итогам визита в Токио.

— Я не хочу причинить вред Ирану, я хочу, чтобы Иран был без ядерного оружия... Мы не намерены менять там власть, я хочу, чтобы это было понятно, — сказал хозяин Белого дома.

Трамп заявил, что "предвкушает момент", когда Ирану будет позволено вернуться на мировую арену, поскольку у данной страны "большой экономический потенциал и большие шансы стать потрясающей страной с тем же руководством".

По мнению президента США, сейчас Тегеран испытывает экономические проблемы из-за введённых против него санкций, но заверил, что ситуацию получится изменить, если руководство данной страны пойдёт на сделку.

Ранее Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном.