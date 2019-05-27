В Москве сын бывшего сенатора на внедорожнике сбил сотрудника ДПС

Ранее молодого человека лишали водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

Сын экс-сенатора Амира Галлямова Тимур, будучи за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser 200, сбил сотрудника ДПС. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале Life-shot.

Молодого человека за рулём Land Cruiser остановили для проверки документов. Он попытался скрыться. Когда внедорожник остановился на светофоре, сотрудник ГИБДД попытался остановить машину. Но водитель резко вывернул на тротуар, сбив инспектора, затем вновь попытался скрыться, но был пойман.

Молодого человека задержали, он стал фигурантом дела по второй части 318 статьи УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Его отец Амир Галлямов был членом Совфеда РФ от Амурской области в 2007–2012 годах.

Несколько дней назад в Саратове нетрезвый полицейский насмерть сбил 14-летнего мальчика.