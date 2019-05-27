Полиция проверяет видео с жестоким избиением мужчины в Анапе

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Полиция проверяет видео с жестоким избиением мужчины в Анапе

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<p>Кадр из видео с избиением. Соцсети</p>

Полиция начала проверку появившейся в соцсетях видеозаписи, на которой снято жестокое избиение мужчины в Анапе. Предположительно, избивает ученик девятого класса.

— Проводится проверка. Участники устанавливаются, — цитирует РИА "Новости" слова представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.

<p>Кадр из видео с избиением. Соцсети</p>

На снятых кадрах видно, как избивающий мужчину применяет приёмы борьбы, бросает его головой об асфальт. Потерпевший сопротивления не оказывает. Предположительно, он сильно пьян. По данным местных СМИ, сейчас он находится в коме. В нападавшем комментаторы узнали ученика девятого класса одной из школ Анапы.

Ранее сообщалось, что директор школы в якутском селе Чаранг получил ножевое ранение и был доставлен в местную больницу.

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