Полиция проверяет видео с жестоким избиением мужчины в Анапе

Полиция начала проверку появившейся в соцсетях видеозаписи, на которой снято жестокое избиение мужчины в Анапе. Предположительно, избивает ученик девятого класса.

— Проводится проверка. Участники устанавливаются, — цитирует РИА "Новости" слова представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На снятых кадрах видно, как избивающий мужчину применяет приёмы борьбы, бросает его головой об асфальт. Потерпевший сопротивления не оказывает. Предположительно, он сильно пьян. По данным местных СМИ, сейчас он находится в коме. В нападавшем комментаторы узнали ученика девятого класса одной из школ Анапы.

Ранее сообщалось, что директор школы в якутском селе Чаранг получил ножевое ранение и был доставлен в местную больницу.