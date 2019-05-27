На главу района Хакасии возбудили уголовное дело после нападения на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста программы "Вести. Дежурная часть".
— Он (Зайцев. — Прим. ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", — говорится в сообщении СКР.
Кроме того, СКР проверит информацию о коррупционной деятельности Зайцева, о которой говорили журналисты.
Как уже сообщал Лайф, Сергей Зайцев напал на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" Ивана Литомина. Чиновник толкнул журналиста руками, а после и вовсе повалил на пол.
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