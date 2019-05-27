Коломойский навал причину конфликта с Порошенко

По словам украинского олигарха, экс-президент пытался взять под контроль политику вещания телеканала, принадлежащего Коломойскому.

Украинский телеканал "1+1" стал главной причиной конфликта между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и бизнесменом Игорем Коломойским, который является владельцем данного канала. Об этом сообщил сам олигарх в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

— Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, — это был "1+1". С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию (президента. — Прим. ред.), приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал, — заявил Коломойский.

Олигарх уточнил, что Пётр Порошенко в том числе и лично пытался повлиять на то, что должно выходить в эфир, а что нет. Коломойский в свою очередь отвечал отказом, уверяя, что не может влиять на политику редакции и тем более решать, что будет выпущено в эфир.

Как сообщал Лайф, ранее Игорь Коломойский отметился более резонансным заявлением. Он предложил новому главе государства Владимиру Зеленскому объявить на Украине дефолт, чтобы избежать необходимости выплачивать долг МВФ. Также он призвал ЕС и США списать внешний долг страны.