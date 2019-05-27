Семенович рассказала, как ливень сорвал её выступление на Кубани

Певица и ведущая пообещала вернуться к своим фанатам, когда появится такая возможность.

Анна Семенович, которая прибыла в Краснодарский край для проведения Фестиваля кваса, рассказала, что её выступление сорвала непогода. Артистка заявила на своей странице в "Инстаграме", что зрители не расходились больше часа и ждали её выхода на сцену под проливным дождём.

— Впервые за 15 лет нас и всю технику смыло ураганом со сцены, но у нас с собой были ласты, мы выплыли, — написала Семенович.

— Я как могла пыталась спеть для вас: без микрофона, в темноте и на мокрой сцене. Спасибо за вашу любовь и стойкость, я очень вас люблю, — добавила артистка.

Семенович пообещала вернуться в станицу Староминскую с концертом и спеть вместе с поклонниками.

Ранее Анна Семенович дала женщинам задание "любить себя".