Бросившая сына в ТЦ мать-кукушка на допросе рассуждала о съёмках порно

Женщина, мягко говоря, была "на своей волне". На вопросы полицейских она отвечать отказывалась, зато задавала им свои.

Женщина, которая бросила своего сына в игровой комнате одного из торговых центров в Москве, во время допроса отказалась объяснить причины своего поступка. Вместо этого кукушка пустилась в рассуждения о порно. Видео опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— Вы сможете сделать красивое порно? Без раздевания. Мне просто это интересно. Это не запрещено никем, — спрашивала женщина у сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, мать оставила ребёнка в ТЦ на Лобненской улице 26 мая. Только спустя семь часов администрация торгового центра смогла связаться с ней по телефону. Однако та забирать сына не собиралась. Женщина предложила собеседникам оставить малыша себе. Тогда администрация ТЦ обратилась в полицию — и женщина была задержана.