В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком нападении на бабушку-блокадницу

Преступники проникли в квартиру 85-летней женщины под видом сантехников. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержаны подозреваемые в ограблении и избиении пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда. Злоумышленников было двое. Они проникли в квартиру 85-летней женщины под видом сантехников. Оказавшись внутри, они жестоко избили свою жертву, а затем скрылись, прихватив всё ценное.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого и резонансного преступления полицейскими задержаны 28-летний разнорабочий жилищной службы, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на кражу, и его сообщник, — информирует официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабёж", один из участников нападения на блокадницу уже арестован. Что касается самой потерпевшей, то она находится в больнице. Информация о самочувствии пенсионерки выясняется.

Напомним, в марте ветеран Великой Отечественной войны умер после ограбления в Подмосковье. 93-летнего Анатолия Борисова жестоко избили и, забрав всё найденное добро, бросили умирать.

Однако ранее Лайф рассказывал и о примерах неподдельной заботы к старшему поколению, проявлениях уважения к подвигу ветеранов. Так, супергерой из Екатеринбурга бесплатно делает ремонт участникам Великой Отечественной.