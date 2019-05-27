"Росконтроль" нашёл в томатном соке крахмал и плесень

Специалисты отправили на экспертизу семь брендов. Напитки изучали по 40 параметрам.

"Росконтроль" счёл важным перед летними каникулами проверить качество томатных соков, которые предлагают российскому потребителю. Отмечается, что, согласно статистике, именно этот напиток чаще всего заказывают пассажиры в самолётах.

Специалисты отправили на экспертизу семь брендов сока: Noyan, "4 сезона", "Удачный", "Добрый", "Каждый день", "Дары Кубани" и Santal. Их изучили по 40 параметрам. Согласно выводам экспертов, только Noyan сделан из свежих плодов. Остальные оказались восстановленными, то есть были приготовлены из концентрата.

По итогам исследования ни один образец не попал в чёрный список. Высшие баллы получили соки "Каждый день", Noyan и "Дары Кубани". В списке с замечаниями оказались напитки брендов Santal, "4 сезона", "Добрый" и "Удачный".

В образцах "4 сезона", "Удачный", "Добрый", Santal нашли крахмал, который не указан в маркировке. "Удачный" оказался самым солёным. Меньше всего хлоридов оказалось в Santal. Специальный тест на наличие плесени выявил небольшое её количество в соках Noyan и "Удачный".

Ранее "Росконтроль" отправил на экспертизу популярные молочные конфеты "Коровка".