"Росконтроль" нашёл в томатном соке крахмал и плесень

"Росконтроль" счёл важным перед летними каникулами проверить качество томатных соков, которые предлагают российскому потребителю. Отмечается, что, согласно статистике, именно этот напиток чаще всего заказывают пассажиры в самолётах.
Специалисты отправили на экспертизу семь брендов сока: Noyan, "4 сезона", "Удачный", "Добрый", "Каждый день", "Дары Кубани" и Santal. Их изучили по 40 параметрам. Согласно выводам экспертов, только Noyan сделан из свежих плодов. Остальные оказались восстановленными, то есть были приготовлены из концентрата.
По итогам исследования ни один образец не попал в чёрный список. Высшие баллы получили соки "Каждый день", Noyan и "Дары Кубани". В списке с замечаниями оказались напитки брендов Santal, "4 сезона", "Добрый" и "Удачный".
В образцах "4 сезона", "Удачный", "Добрый", Santal нашли крахмал, который не указан в маркировке. "Удачный" оказался самым солёным. Меньше всего хлоридов оказалось в Santal. Специальный тест на наличие плесени выявил небольшое её количество в соках Noyan и "Удачный".
Ранее "Росконтроль" отправил на экспертизу популярные молочные конфеты "Коровка".
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