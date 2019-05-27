Н — Невозмутимость. Русский мальчик на качелях на фоне пожара стал новым мемом

Юный житель Ноябрьска показал пользователям соцсетей пример оптимизма, а в его взгляде читается что-то вроде "Никогда не прекращай игру".

В минувшее воскресенье в двухэтажном доме на улице Изыскателей в Ноябрьске бушевал крупный пожар. С возгоранием на площади 570 квадратных метров боролись 67 человек. Больше всего пожарные боялись, что пламя перекинется за соседние дома, поэтому в одном из них даже пришлось разобрать стену.

Но всё это не слишком волновало мальчишку, который продолжал качаться на качелях в нескольких десятках метрах от эпицентра пожара. Кадры с невозмутимым ребёнком получили вирусную популярность в соцсетях. Мальчик из Ноябрьска стал русским ответом американскому мему Disaster Girl, где девочка с хитрой улыбкой стоит на фоне горящего дома.

Кстати, история этого снимка хорошо известна: он был сделан в Северной Каролине во время тренировочного тушения пожара 15 лет назад. В объектив своего отца смотрит девочка Зоуи — будущая звезда Интернета и героиня тысяч фотожаб.

Тем временем после смерти самой известной и самой угрюмой кошки в Интернете — Grumpy Cat — пользователям Сети придётся искать новых пушистых любимцев. Предлагаем на выбор шесть котиков, каждый из которых тоже достоин отдельного мема.